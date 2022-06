Fedez contro il Vaticano e Papa Francesco: "Amici, sc***te più che potete" (Di sabato 18 giugno 2022) Il nuovo bersaglio di Fedez è il Vaticano. Ancora una volta, dal suo profilo Instagram il rapper si è scagliato contro l'ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, che consiglia di consumare rapporti sessuali solo dopo la celebrazione delle nozze. La nuova linea è stata anticipata da Papa Francesco nei giorni precedenti, quando il Santo padre ha suggerito ai giovani di fare rinuncia ai rapporti sessuali "in contrasto con la mentalità comune". Come sempre, Fedez ha sfruttato l'onda lunga della polemica e si è inserito nel dibattito. "Amici vaticani… Se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole", ha scritto il rapper, che ironizza così sulla scelta di chi vuole intraprendere un percorso di fede. Poi il ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Il nuovo bersaglio diè il. Ancora una volta, dal suo profilo Instagram il rapper si è scagliatol'ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, che consiglia di consumare rapporti sessuali solo dopo la celebrazione delle nozze. La nuova linea è stata anticipata danei giorni precedenti, quando il Santo padre ha suggerito ai giovani di fare rinuncia ai rapporti sessuali "in contrasto con la mentalità comune". Come sempre,ha sfruttato l'onda lunga della polemica e si è inserito nel dibattito. "vaticani… Se nongiocare al gioco, almeno non fate le regole", ha scritto il rapper, che ironizza così sulla scelta di chi vuole intraprendere un percorso di fede. Poi il ...

