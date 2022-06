F1 su TV8, GP Canada 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) Oggi, sabato 18 giugno, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sarà utilizzato il format canonico di qualifica. Pertanto conterà il tempo sul giro secco e, come d’abitudine, la sessione sarà divisa in tre fasi. Nel Q1, della durata di 18 minuti, scenderanno in pista tutti i piloti. I primi quindici avanzeranno al quarto d’ora denominato Q2, al termine del quale solamente i dieci uomini più veloci potranno accedere ai 12 minuti del Q3, nei quali sarà deciso il poleman. A proposito di pole position, quelle del 2022 sono quasi tutte finite nelle mani di Charles Leclerc. Il ventiquattrenne della Ferrari è risultato il più rapido in qualifica in Bahrain, Australia, Miami, Spagna, Montecarlo e Baku, arpionando quindi un totale di 6 migliori prestazioni in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Oggi, sabato 18 giugno, verrà determinata la griglia di partenza del Gran Premio di, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sarà utilizzato il format canonico di qualifica. Pertanto conterà il tempo sul giro secco e, come d’abitudine, la sessione sarà divisa in tre fasi. Nel Q1, della durata di 18 minuti, scenderanno in pista tutti i piloti. I primi quindici avanzeranno al quarto d’ora denominato Q2, al termine del quale solamente i dieci uomini più veloci potranno accedere ai 12 minuti del Q3, nei quali sarà deciso il poleman. A proposito di pole position, quelle delsono quasi tutte finite nelle mani di Charles Leclerc. Il ventiquattrenne della Ferrari è risultato il più rapido in qualifica in Bahrain, Australia, Miami, Spagna, Montecarlo e Baku, arpionando quindi un totale di 6 migliori prestazioni in ...

