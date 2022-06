F1, Max Verstappen: “La Red Bull è molto bilanciata sul passo gara. La pioggia? Una variabile per tutti” (Di sabato 18 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Montreal l’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha ottenuto il miglior tempo di 1:14.127 a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc di 0.081 e dello spagnolo Carlos Sainz (+0.225). Una grande dimostrazione di forza da parte di Verstappen, estremamente veloce soprattutto sul passo gara, inanellando tanti giri di ottimo livello, con punte da 1:17 davvero molte interessanti. In altre parole, il neerlandese ha a sua disposizione una monoposto ben bilanciata che potrà supportarlo per la vittoria di tappa sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve. “E’ stata una giornata positiva, abbiamo lavorato bene con la squadra per trovare un buon ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) E’ calato il sipario sulla seconda sessione di prove libere del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Montreal l’olandese Max(Red) ha ottenuto il miglior tempo di 1:14.127 a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc di 0.081 e dello spagnolo Carlos Sainz (+0.225). Una grande dimostrazione di forza da parte di, estremamente veloce soprattutto sul, inanellando tanti giri di ottimo livello, con punte da 1:17 davvero molte interessanti. In altre parole, il neerlandese ha a sua disposizione una monoposto benche potrà supportarlo per la vittoria di tappa sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve. “E’ stata una giornata positiva, abbiamo lavorato bene con la squadra per trovare un buon ...

