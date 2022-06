(Di sabato 18 giugno 2022)e paura almaggiore, in provincia di Cremona. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno 2022, una deflagrazione è avvenuta in un alloggio abitato da una famiglia ghanese, al primo ...

Pubblicità

leggoit : Esplosione in casa, due invitati a un matrimonio diventano eroi. «Hanno salvato due donne sfidando le fiamme» - LaStampa : Cremona, invitati a un matrimonio si lanciano da “eroi” dentro una casa sventrata da esplosione e salvano due donne… - CorriereAlpi : Cremona, invitati a un matrimonio si lanciano da “eroi” dentro una casa sventrata da esplosione e salvano due donne… - mattinodipadova : Cremona, invitati a un matrimonio si lanciano da “eroi” dentro una casa sventrata da esplosione e salvano due donne… - il_piccolo : Cremona, invitati a un matrimonio si lanciano da “eroi” dentro una casa sventrata da esplosione e salvano due donne… -

Sarebbe stata la perdita di gas da una bombola ad innescare l'. Bruciano le sterpaglie, esplode bombola del gas: evacuato asilo nido Le conseguenze, stando almeno ai primi accertamenti, ...L'agenzia russa Tass riferisce di una potenteè avvenuta a Severodonetsk nel Lugansk, ... parla rivolto alla madre ("Voglio solo farti sapere che sono vivo e spero di tornare ail prima ...Esplosione e paura a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 giugno 2022, una deflagrazione è avvenuta in ...Esplosa una bombola del gas all’interno di un appartamento al piano rialzato di uno stabile in via Cavour. In ospedale, due donne e un uomo. Palazzo inagibile ...