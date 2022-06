Dove sono i tutor in Italia nell'estate 2022 (e qualche consiglio per non prendere multe) (Di sabato 18 giugno 2022) Dove sono i tutor attivi in Italia? È una domanda che si pongono moltissimi automobilisti quando si mettono in viaggio in autostrada, a prescindere dallo scopo del loro spostamento. Magari chi è spesso in macchina per lavoro e percorre sempre le stesse tratte ha un'idea ben precisa di quello a cui va incontro. Chi invece imbocca le autostrada per scopi vacanzieri può farsi cogliere impreparato e andare incontro a multe anche salate. Se vengono superati i limiti di velocità, l'importo della multa varia a seconda di quanto si è superato il limite: da 42 a 173 euro se si supera di 10 km/h; da 173 a 695 euro più la decurtazione di 3 punti sulla patente la velocità fuorilegge è compresa tra 11 e 40 km/h; da 544 a 2.174 euro più la decurtazione di 6 punti sulla patente se è compresa tra i 41 e i 60 km/h; da ... Leggi su gqitalia (Di sabato 18 giugno 2022)attivi in? È una domanda che si pongono moltissimi automobilisti quando si mettono in viaggio in autostrada, a prescindere dallo scopo del loro spostamento. Magari chi è spesso in macchina per lavoro e percorre sempre le stesse tratte ha un'idea ben precisa di quello a cui va incontro. Chi invece imbocca le autostrada per scopi vacanzieri può farsi cogliere impreparato e andare incontro aanche salate. Se vengono superati i limiti di velocità, l'importo della multa varia a seconda di quanto si è superato il limite: da 42 a 173 euro se si supera di 10 km/h; da 173 a 695 euro più la decurtazione di 3 punti sulla patente la velocità fuorilegge è compresa tra 11 e 40 km/h; da 544 a 2.174 euro più la decurtazione di 6 punti sulla patente se è compresa tra i 41 e i 60 km/h; da ...

