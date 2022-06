Doppia partita Draghi in Ue: candidatura Kiev e tetto prezzo gas. E ora Consiglio Ue (Di sabato 18 giugno 2022) Rientrato da Kiev, il prossimo obiettivo di Mario Draghi è il Consiglio europeo della prossima settimana (23-24 giugno) con due dossier sul tavolo: il sostegno alla candidatura dell'Ucraina a entrare nell'Ue e il tetto al prezzo del gas. Per quanto riguarda il primo punto, un passo avanti importante è stato fatto, portando il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron a sostenere la richiesta di Volodymyr Zelensky, un esito non scontato viste le perplessità che erano state dimostrate in precedenza da entrambi i Paesi. "Non era facile convincere francesi e tedeschi - sottolinea una fonte italiana - ma ha prevalso l"effetto D': Draghi ha spiegato che non ha senso frustrare le aspettative degli ucraini e visto che non è possibile l'ingresso ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Rientrato da, il prossimo obiettivo di Marioè ileuropeo della prossima settimana (23-24 giugno) con due dossier sul tavolo: il sostegno alladell'Ucraina a entrare nell'Ue e ilaldel gas. Per quanto riguarda il primo punto, un passo avanti importante è stato fatto, portando il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron a sostenere la richiesta di Volodymyr Zelensky, un esito non scontato viste le perplessità che erano state dimostrate in precedenza da entrambi i Paesi. "Non era facile convincere francesi e tedeschi - sottolinea una fonte italiana - ma ha prevalso l"effetto D':ha spiegato che non ha senso frustrare le aspettative degli ucraini e visto che non è possibile l'ingresso ...

