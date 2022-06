David Grossman si confessa, ‘Non credo nell’aldilà, ma la morte interroga’ (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non sono religioso, non credo in Dio. Non credo nella vita dopo la morte, non credo nel paradiso e nell’inferno. credo solo in ciò che sta succedendo adesso”. Così confessa il suo ateismo lo scrittore israeliano David Grossman, 68 anni, acclamato autore di “Vedi alla voce amore” e “Il libro della grammatica interiore”, nel documentario semplicemente intitolato “Grossman” di Adi Ardel, evento speciale in anteprima italiana a Biografilm Festival e su IWonderfull dal 21 giugno. Il docufilm sarà presentato questa sera per Biografilm Festival a Bologna in collaborazione con la Repubblica delle Idee, dove lo scrittore sarà sul palco di piazza Maggiore intervistato da Maurizio Molinari. “Ma c’è un modo, un solo modo in cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non sono religioso, nonin Dio. Nonnella vita dopo la, nonnel paradiso e nell’inferno.solo in ciò che sta succedendo adesso”. Cosìil suo ateismo lo scrittore israeliano, 68 anni, acclamato autore di “Vedi alla voce amore” e “Il libro della grammatica interiore”, nel documentario semplicemente intitolato “” di Adi Ardel, evento speciale in anteprima italiana a Biografilm Festival e su IWonderfull dal 21 giugno. Il docufilm sarà presentato questa sera per Biografilm Festival a Bologna in collaborazione con la Repubblica delle Idee, dove lo scrittore sarà sul palco di piazza Maggiore intervistato da Maurizio Molinari. “Ma c’è un modo, un solo modo in cui ...

Pubblicità

Odysseus7711 : @La_Ri71 Che bello! Mi ha ricordato uno dei racconti (L’abbraccio) contenuti in un libro di David Grossman che con… - infoitcultura : Sorprendenti tecniche miste animano gli schermi di Biografilm. Ospite David Grossman - nicvaccani : RT @Tiziana_DR: Queste sono le parole di David Grossman per il suo amico A.Yehoshua: « Caro e amato Buli (il soprannome) grazie per ciò che… - AMalquati : RepIdee 2022, la cultura sale sul palco a Bologna: da Daniel Pennac a David Grossman - Profilo3Marco : RT @RepIdee: RepIdee 2022, la cultura sale sul palco a Bologna: da Daniel Pennac a David Grossman -

David Grossman si confessa, 'Non credo nell'aldilà, ma la morte interroga' Così confessa il suo ateismo lo scrittore israeliano David Grossman, 68 anni, acclamato autore di "Vedi alla voce amore" e "Il libro della grammatica interiore", nel documentario semplicemente ... Biografilm, aspettando David Grossman In conclusione di manifestazione sono attesi lo scrittore di fama internazionale David Grossman , protagonista del documentario di Abi Arbel, nel quale svela la relazione tra la sua vita e i suoi ... Cinecittà News David Grossman si confessa, 'Non credo nell'aldilà, ma la morte interroga' Credo solo in ciò che sta succedendo adesso". Così confessa il suo ateismo lo scrittore israeliano David Grossman, 68 anni, acclamato autore di "Vedi alla voce amore" e "Il libro della grammatica ... Il 18 giugno a Biografilm David Grossman per il film “Grossman” Un biopic che trasuda una sana e pericolosa incoscienza anni ’70 da ogni fotogramma. Grande ospite di Biografilm 2022 David Grossman, protagonista del documentario Grossman di Adi Arbel, che svela il ... Così confessa il suo ateismo lo scrittore israeliano, 68 anni, acclamato autore di "Vedi alla voce amore" e "Il libro della grammatica interiore", nel documentario semplicemente ...In conclusione di manifestazione sono attesi lo scrittore di fama internazionale, protagonista del documentario di Abi Arbel, nel quale svela la relazione tra la sua vita e i suoi ... Biografilm, aspettando David Grossman Credo solo in ciò che sta succedendo adesso". Così confessa il suo ateismo lo scrittore israeliano David Grossman, 68 anni, acclamato autore di "Vedi alla voce amore" e "Il libro della grammatica ...Un biopic che trasuda una sana e pericolosa incoscienza anni ’70 da ogni fotogramma. Grande ospite di Biografilm 2022 David Grossman, protagonista del documentario Grossman di Adi Arbel, che svela il ...