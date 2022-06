Dalle Stragi al web: così le mafie si evolvono e allargano i loro investimenti internazionali /1 (Di sabato 18 giugno 2022) L’esito definitivo del maxi-processo di Palermo contro Cosa nostra del 1986, nato anche e soprattutto grazie alla forte spinta strategica che Giovanni Falcone aveva impresso alla lotta contro le associazioni mafiose, smentì seccamente le rassicurazioni che Salvatore Riina, all’epoca capo della commissione dell’organizzazione, aveva diffuso a piene mani fra gli affiliati. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio del 1992 rese definitive le 360 condanne del processo di primo grado e cassò molte delle assoluzioni, irrogando un totale di 19 ergastoli e più di 2500 anni di reclusione. Questa conclusione inattesa fu un grave smacco per il corleonese Riina, che aveva creduto di poter pilotare la sentenza attraverso gli influenti appoggi politici e giudiziari su cui poteva contare nella Capitale. Come non era difficile prevedere, il boss si infuriò e decise di vendicarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) L’esito definitivo del maxi-processo di Palermo contro Cosa nostra del 1986, nato anche e soprattutto grazie alla forte spinta strategica che Giovanni Falcone aveva impresso alla lotta contro le associazioni mafiose, smentì seccamente le rassicurazioni che Salvatore Riina, all’epoca capo della commissione dell’organizzazione, aveva diffuso a piene mani fra gli affiliati. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio del 1992 rese definitive le 360 condanne del processo di primo grado e cassò molte delle assoluzioni, irrogando un totale di 19 ergastoli e più di 2500 anni di reclusione. Questa conclusione inattesa fu un grave smacco per il corleonese Riina, che aveva creduto di poter pilotare la sentenza attraverso gli influenti appoggi politici e giudiziari su cui poteva contare nella Capitale. Come non era difficile prevedere, il boss si infuriò e decise di vendicarsi ...

