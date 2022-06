Contributo affitto, al via il bando del Comune di Firenze - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 18 giugno 2022) Contributo affitto Dal 20 giugno al 20 luglio tutte le famiglie di Firenze che hanno difficoltà a pagare l'affitto , potranno fare domanda per ricevere un Contributo economico . Sulla rete civica del ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 giugno 2022)Dal 20 giugno al 20 luglio tutte le famiglie diche hanno difficoltà a pagare l', potranno fare domanda per ricevere uneconomico . Sulla rete civica del ...

Pubblicità

StampToscana : Contributo affitto, al via il bando per il 2022 - StampToscana - Teresatherry0 : RT @Alexanderxxvii1: Sassari, dal Comune un contributo per l'affitto ai cittadini rom.E quanto un contributo per i cittadini Sassaresi? h… - monikindaaaa : RT @Alexanderxxvii1: Sassari, dal Comune un contributo per l'affitto ai cittadini rom.E quanto un contributo per i cittadini Sassaresi? h… - Alexanderxxvii1 : Sassari, dal Comune un contributo per l'affitto ai cittadini rom.E quanto un contributo per i cittadini Sassaresi? - GiornaleBarga : Borgo a Mozzano: al via le richieste di contributo per canone di affitto -