Conte e Di Maio hanno litigato per una bozza figlia di nessuno

Pubblicità

ItaliaViva : I grillini sono finiti e questo non mi fa soffrire così tanto. Il grillismo è tutto e il suo contrario. Di Maio poi… - fattoquotidiano : L'opinione dei nostri lettori: “Tutti i quotidiani mainstream che hanno sempre ironizzato su Di Maio chiamandolo 'b… - ItaliaViva : La maggioranza e il governo vanno avanti e senza scossoni. Conte e Di Maio se le danno di santa ragione per la lead… - SapereAude61 : RT @janavel7: Invece di andare al cinema, invece di vedervi un incontro di wrestling, invece di smanettare su Youporn, andate sul divertent… - alessan48275702 : C’è qualcosa che mi sfugge: guerra in Ucraina e disastro ambientale mentre Conte e Di Maio litigano. Davvero, come… -

Diattacca"Il paradosso". Renzi balla sulle macerie del M5s 'Non andrò a votare per Damiano Tommasi perché non ha la capacità amministrativa che serve. Immagino che andrò a votare ...L'ultima gaffe di: così si è fregato da solo sulla leadership del M5S Ma il nodo dell'invio ... premette Luigi Di. Che poi mette in guardia: 'Ho letto che c'è una parte dei senatori M5s che ...L’obiettivo delle deputate Teresa Manzo e Carmen Di Lauro consiste nella candidatura bis alle prossime politiche. Poi l’attenzione sarà puntata su Castellammare, dove il Movimento 5 Stelle intende far ...Circola un testo targato M5s contro l'invio di nuove armi in Ucraina che non si capisce chi ha scritto. Di Maio accusa i contiani di essere ...