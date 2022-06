Comune di Bergamo, un avanzo di bilancio complessivo per oltre 103 milioni di euro (Di sabato 18 giugno 2022) Bergamo. Conti in ordine e record di investimenti. Questo il mantra del bilancio consuntivo del 2021 del Comune di Bergamo che recita la parte, ancora una volta, di un ente virtuoso nei numeri e nelle scelte. Investimenti altissimi, un avanzo significativo che consente di chiudere i conti in maniera più che positiva nonostante gli strascichi della pandemia, in un anno, quello 2021, su cui hanno ancora influito i sostegni venuti dal Governo: questo, in estrema sintesi, il sunto di un lavoro certosino e accurato approvato in sede di giunta nel pomeriggio di giovedì e che verrà portato in consiglio comunale a metà luglio. L’amministrazione chiude con un avanzo complessivo di oltre 103 milioni di euro, in ampia parte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 giugno 2022). Conti in ordine e record di investimenti. Questo il mantra delconsuntivo del 2021 deldiche recita la parte, ancora una volta, di un ente virtuoso nei numeri e nelle scelte. Investimenti altissimi, unsignificativo che consente di chiudere i conti in maniera più che positiva nonostante gli strascichi della pandemia, in un anno, quello 2021, su cui hanno ancora influito i sostegni venuti dal Governo: questo, in estrema sintesi, il sunto di un lavoro certosino e accurato approvato in sede di giunta nel pomeriggio di giovedì e che verrà portato in consiglio comunale a metà luglio. L’amministrazione chiude con undi103di, in ampia parte ...

