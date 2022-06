Cina: incendio in complesso petrolchimico a Shanghai, almeno un morto (Di sabato 18 giugno 2022) Shanghai, 18 giu. (Adnkronos) - almeno una persona è morta nell'incendio che si è sviluppato questa mattina nell'impianto petrolchimico della Sinopec a Shanghai, ha reso noto l'agenzia di stampa Xinhua. L'allarme è scattato poco dopo le quattro di questa mattina (ora locale) e le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso anche se alle nove l'incendio risultava "sotto controllo". L'impianto produce il glicole etilenico usato anche nei pannelli solari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022), 18 giu. (Adnkronos) -una persona è morta nell'che si è sviluppato questa mattina nell'impiantodella Sinopec a, ha reso noto l'agenzia di stampa Xinhua. L'allarme è scattato poco dopo le quattro di questa mattina (ora locale) e le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso anche se alle nove l'risultava "sotto controllo". L'impianto produce il glicole etilenico usato anche nei pannelli solari.

Pubblicità

italiaserait : Cina: incendio in complesso petrolchimico a Shanghai, almeno un morto - fisco24_info : Cina: incendio in complesso petrolchimico a Shanghai, almeno un morto: (Adnkronos) - Almeno una persona è morta nel… - TV7Benevento : Cina: incendio in complesso petrolchimico a Shanghai, almeno un morto - - serenel14278447 : A Severodonetsk vasto incendio nell’impianto chimico Azot. La Cina: mai dato supporto a Mosca. Corriere della sera -