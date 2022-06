Chi porta in studio Massimo Giletti, ombre russe a "Non è l'arena": può accadere di tutto (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo le roventi polemiche in seguito alle ultime due puntate, sta per tornare Massimo Giletti con il suo Non è l'arena, il programma in onda su La7 la domenica sera, finito nel mirino prima per la puntata direttamente dalla piazza Rossa di Mosca e poi per il fatto di dar voce al fronte filo-Putin e filo-Russia in Italia. E c'è da scommetterci, anche la puntata di domani, domenica 18 giugno, farà discutere. Filtrano infatti le anticipazioni di quello che vedremo, e si scopre che da Giletti ci sarà una lunga intervista ad Alessandro Orsini, il controverso professore e scrittore balzato agli onori delle cronache ormai da mesi in seguito al caso-CartaBianca. Già, a Non è l'arena proprio quell'Orsini, una sorta di piccolo "scippo" a Bianca Berlinguer, con la quale ovviamente non ha l'esclusiva. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Dopo le roventi polemiche in seguito alle ultime due puntate, sta per tornarecon il suo Non è l', il programma in onda su La7 la domenica sera, finito nel mirino prima per la puntata direttamente dalla piazza Rossa di Mosca e poi per il fatto di dar voce al fronte filo-Putin e filo-Russia in Italia. E c'è da scommetterci, anche la puntata di domani, domenica 18 giugno, farà discutere. Filtrano infatti le anticipazioni di quello che vedremo, e si scopre che daci sarà una lunga intervista ad Alessandro Orsini, il controverso professore e scrittore balzato agli onori delle cronache ormai da mesi in seguito al caso-CartaBianca. Già, a Non è l'proprio quell'Orsini, una sorta di piccolo "scippo" a Bianca Berlinguer, con la quale ovviamente non ha l'esclusiva. ...

