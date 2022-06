Caldo | Coldiretti | con siccità -10% latte mucche | preoccupa anche mancanza foraggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Non solo raccolti bruciati dalla, a soffrire ilsonogli animali nelle fattorie dove lecon le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% diin meno ma are eladelper l'alimentazione a causa dell'assenza di precipitazioni che in certe zone ha tagliato di 1/3 le rese. È l'allarme lanciato dalla, che evidenzia lo stato di emergenza per il forte calo delle rese produttive di tutti i raccolti agricoli lungo la Penisola che in alcuni casi sono addirittura dimezzati con cali fino al 50%. "Una emergenza nazionale che - sottolinea la- riguarda coltivazioni ed allevamenti ...