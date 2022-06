Calciomercato Lecce, piani ambiziosi della dirigenza dei salentini (Di sabato 18 giugno 2022) Il Lecce, dopo il ritorno in Serie A, vuole un mercato che possa permetterle di restare nella massima Serie. Con una squadra già competitiva e pronta per la salvezza, sono pochi i ruoli dove bisogna investire per tentare il miracolo. È caldo l’asse Lecce-Torino anche grazie al direttore sportivo Pantaleo Corvino, fautore, tra gli altri, dell’arrivo di Dusan Vlahovic in Italia. L’esperto dirigente studia molto il mercato dei prestiti, con l’obiettivo di rendere i salentini competitivi per la permanenza in massima serie. Gli scambi con le big risultano, quindi, fondamentali, con i pugliesi che stanno intavolando diverse trattative per portare dei giocatori di grandi squadre in Salento. Ecco le ultime dal Calciomercato del Lecce. Un’asse di Calciomercato con la Juventus per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Il, dopo il ritorno in Serie A, vuole un mercato che possa permetterle di restare nella massima Serie. Con una squadra già competitiva e pronta per la salvezza, sono pochi i ruoli dove bisogna investire per tentare il miracolo. È caldo l’asse-Torino anche grazie al direttore sportivo Pantaleo Corvino, fautore, tra gli altri, dell’arrivo di Dusan Vlahovic in Italia. L’esperto dirigente studia molto il mercato dei prestiti, con l’obiettivo di rendere icompetitivi per la permanenza in massima serie. Gli scambi con le big risultano, quindi, fondamentali, con i pugliesi che stanno intavolando diverse trattative per portare dei giocatori di grandi squadre in Salento. Ecco le ultime daldel. Un’asse dicon la Juventus per il ...

