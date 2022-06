A Roma non si dorme più per colpa della movida. Residenti inferociti: ecco la protesta (Di sabato 18 giugno 2022) Oltre a produrre rifiuti e inficiare il decoro della città, la movida a Roma significa anche chiasso e rumori molesti fino a tarda notte ai danni dei Residenti. Con l'arrivo dell'estate sono ricominciate puntuali le proteste da parte dei cittadini del centro che lamentano musica a ogni ora della notte e vociare persistente sotto le loro abitazioni. Così, dai vicoli straripanti di Trastevere a piazza del Pantheon, fino ai giovani che affollano San Lorenzo e il Pigneto - lasciando nei quartieri un tappeto di bottiglie - in tutto il centro storico è ricominciata la polemica sulla mala movida che infesta la città. Già da qualche settimana sono apparsi cartelli e striscioni appesi alle finestre dei condomini per dire «Basta rumore», come recita quello sul palazzo davanti al Museo nazionale ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Oltre a produrre rifiuti e inficiare il decorocittà, lasignifica anche chiasso e rumori molesti fino a tarda notte ai danni dei. Con l'arrivo dell'estate sono ricominciate puntuali le proteste da parte dei cittadini del centro che lamentano musica a ogni oranotte e vociare persistente sotto le loro abitazioni. Così, dai vicoli straripanti di Trastevere a piazza del Pantheon, fino ai giovani che affollano San Lorenzo e il Pigneto - lasciando nei quartieri un tappeto di bottiglie - in tutto il centro storico è ricominciata la polemica sulla malache infesta la città. Già da qualche settimana sono apparsi cartelli e striscioni appesi alle finestre dei condomini per dire «Basta rumore», come recita quello sul palazzo davanti al Museo nazionale ...

