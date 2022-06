XVI edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione: vince Immensive (Di venerdì 17 giugno 2022) Ieri pomeriggio alla Stazione Marittima di Salerno ha avuto luogo la premiazione dei progetti vincitori della XVI edizione del Premio Best Practices per l’Innovazione. L’iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno – in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e Sviluppo Campania e con i main partner Terna Spa e Banca di Credito Popolare- con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’Innovazione attraverso la presentazione e promozione di progetti concreti. Hanno presentato le loro idee innovative 64 aziende provenienti da tutta Italia suddivise in tre sezioni di concorso: Green tech; Digitalizzazione; Internet of things. Oltre ai riconoscimenti assegnati alle aziende, start up e spin off, il Premio ha ospitato momenti importanti di talk e dibattiti. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 giugno 2022) Ieri pomeriggio alla Stazione Marittima di Salerno ha avuto luogo la premiazione dei progetti vincitori della XVIdelper. L’iniziativa è organizzata da Confindustria Salerno – in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e Sviluppo Campania e con i main partner Terna Spa e Banca di Credito Popolare- con l’obiettivo di diffondere la cultura delattraverso la presentazione e promozione di progetti concreti. Hanno presentato le loro idee innovative 64 aziende provenienti da tutta Italia suddivise in tre sezioni di concorso: Green tech; Digitalizzazione; Internet of things. Oltre ai riconoscimenti assegnati alle aziende, start up e spin off, ilha ospitato momenti importanti di talk e dibattiti. ...

