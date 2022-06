Una coppia di Temptation Island è tornata insieme: arriva l’annuncio sui social (Di venerdì 17 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, una coppia che aveva partecipato a Temptation Island nel 2020 e aveva lasciato il programma di Canale 5 separatamente ha deciso di darsi una nuova opportunità. Alberto Maritato e Speranza Capasso: c’è il ritorno di fiamma Su Instagram, Alberto Maritato ha confermato i pettegolezzi di gossip sulla sua attuale situazione sentimentale. L’ex protagonista di Temptation Island ha ammesso di essere tornato insieme alla compagna storica Speranza Capasso. Il diretto interessato ha affermato: “Prima di pubblicare questa foto, ci siamo fatti mille problemi”. Come spiegato da Alberto, la paura è quella di deludere la famiglia, gli amici e tutte le persone che credono nella coppia. Al tempo stesso, però, Maritato ha sostenuto che ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, unache aveva partecipato anel 2020 e aveva lasciato il programma di Canale 5 separatamente ha deciso di darsi una nuova opportunità. Alberto Maritato e Speranza Capasso: c’è il ritorno di fiamma Su Instagram, Alberto Maritato ha confermato i pettegolezzi di gossip sulla sua attuale situazione sentimentale. L’ex protagonista diha ammesso di essere tornatoalla compagna storica Speranza Capasso. Il diretto interessato ha affermato: “Prima di pubblicare questa foto, ci siamo fatti mille problemi”. Come spiegato da Alberto, la paura è quella di deludere la famiglia, gli amici e tutte le persone che credono nella. Al tempo stesso, però, Maritato ha sostenuto che ...

