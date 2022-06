Un musulmano uccide un cattolico bianco | ma non si può dire

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il 27 maggio, un dispaccio dell’Agence France-Presse annunciava la morte di un “tale gravemente ferito perché accoltellato davanti alla scuola dei suoi figli, a Marsiglia”. L’Afp specificava che la vittima era un medico militare, che l’aggressore era “di nazionalità francese” e che pare avesse agito “in nome di Dio”, aggiungendo che “l’ipotesi terroristica era stata esclusa dagli inquirenti” e che “l’uomo soffriva solo di disturbi psicologici”. Compreso il messaggio di cordoglio del ministro delle Forze Armate e del Sindaco di Marsiglia, l’agenzia aveva speso 225 parole per raccontare l’omicidio. Pochi giorni dopo, sempre l’Afp raccontava una rissa tra cicogne e dell’intensa emozione che la cosa aveva suscitato sui social. Per il cicognicidio erano state dedicate 352 parole. Una cicogna fa più notizia di un padre di famiglia assassinato in nome di Allah. Il silenzio dei media ...