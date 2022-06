Ucraina in Ue, Cremlino: “Seguiamo le trasformazioni in atto”, Zelensky: “Primo passo verso vittoria”. Attesa per Putin (Di venerdì 17 giugno 2022) All’indomani dell’annuncio di Draghi da Kiev, dove ha affermato che l’Italia si batterà sostenendo l’ingresso dell’Ucraina nella Ue, oggi i fari sono puntati sul presidente russo, e la sua reazione in merito. E in effetti per queste ore era stato fissato un intervento di Putin ma, stando a quanto comunicato poco fa da Mosca, imprevisti problemi tecnici legati ad un attacco hacker, ne avrebbero posticipato l’orario. Ucraina in Ue, il Cremlino: “Diverse trasformazioni sono in atto e noi le Seguiamo da molto Vicino” Così nel frattempo l’attenzione generale si è spostata sulle ’reazioni’ del Cremlino dove, poco fa, il portavoce Dmitry Peskov, ha commentato affermando che “Diverse trasformazioni sono in atto e noi le ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) All’indomani dell’annuncio di Draghi da Kiev, dove ha affermato che l’Italia si batterà sostenendo l’ingresso dell’nella Ue, oggi i fari sono puntati sul presidente russo, e la sua reazione in merito. E in effetti per queste ore era stato fissato un intervento dima, stando a quanto comunicato poco fa da Mosca, imprevisti problemi tecnici legati ad un attacco hacker, ne avrebbero posticipato l’orario.in Ue, il: “Diversesono ine noi leda molto Vicino” Così nel frattempo l’attenzione generale si è spostata sulle ’reazioni’ deldove, poco fa, il portavoce Dmitry Peskov, ha commentato affermando che “Diversesono ine noi le ...

