Ucraina: Della Vedova, 'bene Kiev verso Ue, decisiva spinta Draghi' (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per la decisione Della Commissione europea custode dei Trattati di raccomandare al Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina. Gli stati membri dimostrino la settimana prossima di essere all'altezza del momento storico dando il via libera definitivo”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri benedetto Della Vedova. “Un obiettivo caparbiamente ricercato da Draghi, la cui determinazione mi auguro finirà per catalizzare il sostegno anche dei più scettici”, conclude Della Vedova. Leggi su iltempo (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “Grande soddisfazione per la decisioneCommissione europea custode dei Trattati di raccomandare al Consiglio europeo di concedere lo status di paese candidato all'. Gli stati membri dimostrino la settimana prossima di essere all'altezza del momento storico dando il via libera definitivo”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteridetto. “Un obiettivo caparbiamente ricercato da, la cui determinazione mi auguro finirà per catalizzare il sostegno anche dei più scettici”, conclude

Pubblicità

AlexBazzaro : Ringrazio il Presidente del Consiglio #Draghi per aver ritenuto opportuno fare un passaggio parlamentare prima dell… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi in visita a #Irpin, nel corso della missione in #Ucraina, ha ascoltato parole di dolore, ma an… - alex_orlowski : Sembrerebbe che gli Hacker Ucraini della digital army siano riusciti ad entrare nel sistema di controllo Gazprom… - travan28 : RT @Etruria72: Per il governo e per tutta la politica che lo appoggia esiste solo l'Ucraina, della disperazione degli italiani non frega n… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: Le statistiche della #Difesa russa non mentono. Nella vera guerra di aggressione contro la Federazione Russa in #Ucraina… -