The Kolors | incidente e paura prima del concerto | ' Scontro con un camion che andava contromano'

paura per i The Kolors, la band vincitrice di Amici di Maria De Filippi è rimasta coinvolta in un incidente. 'Saremo un po' in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un ...

