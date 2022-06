Sono maschilista e mia moglie lo sa. Ma adesso vuole lasciarmi (Di venerdì 17 giugno 2022) Vorrei che mi spiegaste come si fa a chiedere il divorzio dopo 40 anni insieme!!! Mia moglie lo ha fatto. Ho 66 anni, lei coetanea, ha chiesto la separazione, spalleggiata tra l’altro dai nostri figli. Adduce al fatto che io in casa non faccio niente. Ed effettivamente è così, io in 40 anni di matrimonio non ho mai steso un calzino: è vero, io Sono maschilista ma non l’ho mai nascosto. Mia moglie faceva un lavoro part time prima di andare in pensione, e poi ha sempre pensato alla casa ma finora non si era mai lamentata. Ora dice che è stanca ma io penso che a 66 anni suonati non posso certo cambiare le mie abitudini. I miei figli mi hanno detto: arrangiati. Bella famiglia. Alcuni esperti dicono che bastano 21 giorni per cambiare le abitudini, anche se queste appartengono a una vita intera, anche se ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 giugno 2022) Vorrei che mi spiegaste come si fa a chiedere il divorzio dopo 40 anni insieme!!! Mialo ha fatto. Ho 66 anni, lei coetanea, ha chiesto la separazione, spalleggiata tra l’altro dai nostri figli. Adduce al fatto che io in casa non faccio niente. Ed effettivamente è così, io in 40 anni di matrimonio non ho mai steso un calzino: è vero, ioma non l’ho mai nascosto. Miafaceva un lavoro part time prima di andare in pensione, e poi ha sempre pensato alla casa ma finora non si era mai lamentata. Ora dice che è stanca ma io penso che a 66 anni suonati non posso certo cambiare le mie abitudini. I miei figli mi hanno detto: arrangiati. Bella famiglia. Alcuni esperti dicono che bastano 21 giorni per cambiare le abitudini, anche se queste appartengono a una vita intera, anche se ...

