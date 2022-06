Scava scava, sulla Gazzetta trovi che tra Dybala e l’Inter non c’è accordo su bonus e premio alla firma (Di venerdì 17 giugno 2022) Come vi stiamo spiegando in questi giorni, la Gazzetta è campionessa di polvere sotto il tappeto. Trasforma oceani in piccoli laghi tranquilli. Soprattutto per le milanesi e la Juventus. Da giorni pompano i tre club come se stessero facendo una campagna acquisti trionfale. Poi, vai a vedere, tra le righe c’è di tutto. e tra le righe c’è anche il mancato accordo tra il procuratore di Dybala e l’Inter nonché la notizia che Dybala ha accettato l’Inter solo perché non c’era di meglio. Il titolo è come al solito semi-innocuo: “Paulo ai dettagli Ma con Antun accordo in salita”. Notizia data di spalla di pagina 7, e ovviamente non c’è in prima pagina. Per il Napoli sarebbe stato: “Napoli attento che perdi Dybala”. La Gazzetta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Come vi stiamo spiegando in questi giorni, laè campionessa di polvere sotto il tappeto. Trasforma oceani in piccoli laghi tranquilli. Soprattutto per le milanesi e la Juventus. Da giorni pompano i tre club come se stessero facendo una campagna acquisti trionfale. Poi, vai a vedere, tra le righe c’è di tutto. e tra le righe c’è anche il mancatotra il procuratore dinonché la notizia cheha accettatosolo perché non c’era di meglio. Il titolo è come al solito semi-innocuo: “Paulo ai dettagli Ma con Antunin salita”. Notizia data di spdi pagina 7, e ovviamente non c’è in prima pagina. Per il Napoli sarebbe stato: “Napoli attento che perdi”. La...

Pubblicità

SimoneAlliva : Il suicidio di Cloe arriva a distanza di pochi giorni dal suicidio di un 15enne transgender di Catania, Sasha. Un… - cardinale25 : RT @SerenoSteno: E quando pensi di toccare il fondo qualcuno scava #ciglione #webete - evastravy : @smarginature nel video in cui chiarisce la sua posizione ha solo dimostrato che la sua tesi non ha il minimo senso… - Giovaguerrato : @Foy84 @Cinzia232 @Sinoforseboh2 Il mio cane scava sempre. Non mi sento in colpa perché lo fa, è la sua natura. Non… - davemik71 : I pagliacci ?? comunisti. Viene davvero voglia di votare Fratelli d’Italia. La sinistra italiana, da sempre tramanda… -