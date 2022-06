Putin attacca l’Ue: “Ha perso per sempre la sua sovranità” (Di venerdì 17 giugno 2022) SAN PIETROBURGO – “L’Unione europea ha perso irreversibilmente la sovranità” mentre “le sue élite ballano con un’altra musica”. Così il presidente russo Vladimir Putin (foto) nel suo discorso allo Spief a San Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 giugno 2022) SAN PIETROBURGO – “L’Unione europea hairreversibilmente la” mentre “le sue élite ballano con un’altra musica”. Così il presidente russo Vladimir(foto) nel suo discorso allo Spief a San Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. L'articolo L'Opinionista.

