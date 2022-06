PNRR | Anief boccia la riforma

(Di venerdì 17 giugno 2022) ...emendamenti da parte della maggioranza con un testo sostitutivo rispetto a quello approvato dal Governo al Decreto Legge 36/2022 con alcune sostanziali modifiche al testo pubblicato in Gazzetta ...

Pubblicità

AniefTorino : Riforma PNRR, cambia il testo su formazione e reclutamento - AniefTorino : Riforma Pnrr, Marcello Pacifico (Anief): “Momento importante per il precariato, l’Europa ci chiede risposte certe” - AniefTorino : Anief su Italia Stampa - Riforma Pnrr, settimana importante sul precariato, ne parla il presidente Pacifico -

Anche sull'evidente ridondanza di test ed esamisi è espressa negativamente, poiché il percorso proposto rischia di trasformare l'accesso al ruolo in un percorso a ostacoli dall'esito incerto ...Anche sull'evidente ridondanza di test ed esamisi è espressa negativamente, poiché il percorso proposto rischia di trasformare l'accesso al ruolo in un percorso a ostacoli dall'esito incerto ...(Teleborsa) - Presentati emendamenti da parte della maggioranza con un testo sostitutivo rispetto a quello approvato dal Governo al Decreto Legge 36/2022 con alcune sostanziali modifiche al testo pubb ...Presentati emendamenti da parte della maggioranza con un testo sostitutivo rispetto a quello approvato dal Governo al Decreto Legge 36/2022 con alcune sostanziali modifiche al testo pubblicato in Gazz ...