Pedullà: “Ranocchia ha aspettato l’Inter fino all’ultimo” (Di venerdì 17 giugno 2022) Andrea Ranocchia lascia l’Inter Si è conclusa l’avventura all’Inter per Andrea Ranocchia. Il difensore è prossimo dal diventare un giocatore del Monza da parametro zero. Come riferisce il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrale ha aspettato i nerazzurri che però non hanno esercitato l’opzione per il rinnovo. “Al centro della difesa siamo ormai in dirittura per Andrea Ranocchia, uno dei primi obiettivi già poche ore dopo la promozione. Ranocchia ha aspettato che l’Inter facesse scattare l’opzione, nulla da fare e via libera per l’ambiziosa neopromossa (il Monza, ndr)“. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) AndrealasciaSi è conclusa l’avventura alper Andrea. Il difensore è prossimo dal diventare un giocatore del Monza da parametro zero. Come riferisce il noto esperto di mercato Alfredo, il centrale hai nerazzurri che però non hanno esercitato l’opzione per il rinnovo. “Al centro della difesa siamo ormai in dirittura per Andrea, uno dei primi obiettivi già poche ore dopo la promozione.hachefacesse scattare l’opzione, nulla da fare e via libera per l’ambiziosa neopromossa (il Monza, ndr)“. L'articolo proviene da intermagazine.

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Da Ranocchia a Sensi, da Joao Pedro a Cragno: il Monza ora pensa in grande. La Borsa di Pedullà - Gazzetta_it : Da Ranocchia a Sensi, da Joao Pedro a Cragno: il Monza ora pensa in grande. La Borsa di Pedullà - ferrantelli94 : RT @zona_talento_: ???? Filippo Ranocchia e Gianluca Frabotta saranno ceduti al Lecce in prestito. Ufficialità che arriverà in questi giorni.… - zona_talento_ : ???? Filippo Ranocchia e Gianluca Frabotta saranno ceduti al Lecce in prestito. Ufficialità che arriverà in questi gi… - pazzamentejuve : Lecce, accordo con la Juve per Frabotta. Piacciono anche Dragusin e Ranocchia. [Alfredo Pedullà] -