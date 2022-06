Napoli, investe 3 passanti e scappa: uno muore (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Tre persone sono state investite dallo stesso furgone nel napoletano. Il primo incidente è avvenuto nel comune di Volla, dove è stata travolta una donna di 40 anni. Poco dopo, a Cercola, la stessa sorte è toccata a un’altra donna di 45 anni e a un uomo di 73 anni che è morto all’ospedale del Mare. E’ al vaglio degli investigatori la posizione di un 29enne e che si trova nella caserma dei Carabinieri a Cercola. Il furgone è stato trovato dai militari della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Tre persone sono state investite dallo stesso furgone nel napoletano. Il primo incidente è avvenuto nel comune di Volla, dove è stata travolta una donna di 40 anni. Poco dopo, a Cercola, la stessa sorte è toccata a un’altra donna di 45 anni e a un uomo di 73 anni che è morto all’ospedale del Mare. E’ al vaglio degli investigatori la posizione di un 29enne e che si trova nella caserma dei Carabinieri a Cercola. Il furgone è stato trovato dai militari della compagnia di Torre del Greco nel rione De Gasperi a Ponticelli, quartiere della zona orientale di. L'articolo proviene da Italia Sera.

