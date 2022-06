Messaggio chiaro all’Iran. C’è un’alternativa al Jcpoa (Di venerdì 17 giugno 2022) Israele si è coordinato con gli Stati Uniti prima di alcuni degli attacchi condotti in Siria negli ultimi anni, secondo informazioni fornite da fonti statunitensi al Wall Street Journal. Mentre Israele e la Russia si coordinano sulle operazioni dello Stato ebraico in Siria attraverso un meccanismo di deconflicting con cui evitare “incidenti” aerei, gli Stati Uniti hanno per lo più taciuto su qualsiasi pianificazione con gli israeliani — che dal 2013 conducono raid aerei con velivoli o missili contro milizie sciite collegate ai Pasdaran (l’ultimo di questi, pochi giorni fa, ha colpito il compound dell’aeroporto di Damasco). Secondo il WSJ, per diversi anni molte delle operazioni di Israele in Siria sono state esaminate in anticipo per l’approvazione da parte di alti funzionari del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) e del Pentagono. A quanto pare, il coordinamento segreto viene ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 giugno 2022) Israele si è coordinato con gli Stati Uniti prima di alcuni degli attacchi condotti in Siria negli ultimi anni, secondo informazioni fornite da fonti statunitensi al Wall Street Journal. Mentre Israele e la Russia si coordinano sulle operazioni dello Stato ebraico in Siria attraverso un meccanismo di deconflicting con cui evitare “incidenti” aerei, gli Stati Uniti hanno per lo più taciuto su qualsiasi pianificazione con gli israeliani — che dal 2013 conducono raid aerei con velivoli o missili contro milizie sciite collegate ai Pasdaran (l’ultimo di questi, pochi giorni fa, ha colpito il compound dell’aeroporto di Damasco). Secondo il WSJ, per diversi anni molte delle operazioni di Israele in Siria sono state esaminate in anticipo per l’approvazione da parte di alti funzionari del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) e del Pentagono. A quanto pare, il coordinamento segreto viene ...

