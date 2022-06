Macchina del Fango su Mertens | Spunta una grande bugia sul fuoriclasse belga

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 giugno 2022) La separazione trae il Napoli ha messo in moto ladelun retroscena sull’attaccante. L’addio dial Napoli è stato al centro di una bella discussione sulla famosa pagina Facebook il Napulegno. ML98 uno degli amministratori della pagina in un post ha rivelato anche un bellissimo retroscena sul fuori calesse. “Antonio Maturo, l’amico tassista di, ci ha svelato in diretta un bellissimo retroscena. Ci ha raccontato che per il suo compleanno Dries gli ha regalato unadivalore, mi sono veramente commosso.Soprattutto quando Antonio ne ha spiegato i motivi: sapeva che in questo modo mi avrebbe garantito di poter continuare a lavorare come tassista ...