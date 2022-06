L’inceneritore non risolverà i problemi di Roma, al contrario è una seria minaccia. Ecco perché (Di venerdì 17 giugno 2022) Da persone che rappresentano a livello nazionale (Marco Bella, deputato) e locale (Adriano Zuccalà, sindaco) i cittadini di Pomezia siamo sobbalzati nel leggere su questo spazio il contributo dell’architetto Donatella D’Angelo, che sposa le tesi a nostro parere più propagandistiche (e infondate) sulla costruzione delL’inceneritore a Santa Palomba, vicino Pomezia. Il problema è che le argomentazioni che porta, che riteniamo profondamente errate, sono anche quelle di chi vorrebbe L’inceneritore a ogni costo senza valutarne i pro e i contro ed è invece utile fornire una visione più corretta. È comprensibile che si voglia in buona fede togliere “la monnezza” dalle strade di una città bellissima come Roma, che vive una situazione inaccettabile. Ma si può pensare di risolvere questo problema devastando un’area dove vivono e lavorano tanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Da persone che rappresentano a livello nazionale (Marco Bella, deputato) e locale (Adriano Zuccalà, sindaco) i cittadini di Pomezia siamo sobbalzati nel leggere su questo spazio il contributo dell’architetto Donatella D’Angelo, che sposa le tesi a nostro parere più propagandistiche (e infondate) sulla costruzione dela Santa Palomba, vicino Pomezia. Il problema è che le argomentazioni che porta, che riteniamo profondamente errate, sono anche quelle di chi vorrebbea ogni costo senza valutarne i pro e i contro ed è invece utile fornire una visione più corretta. È comprensibile che si voglia in buona fede togliere “la monnezza” dalle strade di una città bellissima come, che vive una situazione inaccettabile. Ma si può pensare di risolvere questo problema devastando un’area dove vivono e lavorano tanti ...

