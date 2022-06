Le meduse luminose mettono in crisi il Salento | Perché questa improvvisa invasione? (Di venerdì 17 giugno 2022) È allarme meduse in Italia: fate attenzione in particolare alla zona del Salento. Una vera è propria invasione che sta mettendo in crisi gli stabilimenti e i bagnanti. L’allarme caldo, a quanto pare, non è l’unico tipicamente estivo. In questi giorni è infatti scattato l’allarme meduse, in particolare nella zona costiera del Salento. In questi giorni i bagnanti cominciano nuovamente ad affollare le spiagge e sono giunte diverse segnalazioni in merito. In particolare la costa è stata letteralmente invasa da una medusa ‘luminosa’, il cui nome scientifico è pelagia noctiluca. Dal nome comune è facile intendere che la medusa in questione ha la capacità di illuminarsi, il che la rende visibile anche di notte. A vederle possono sembrare molto belle, ma in questi giorni ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 giugno 2022) È allarmein Italia: fate attenzione in particolare alla zona del. Una vera è propriache sta mettendo ingli stabilimenti e i bagnanti. L’allarme caldo, a quanto pare, non è l’unico tipicamente estivo. In questi giorni è infatti scattato l’allarme, in particolare nella zona costiera del. In questi giorni i bagnanti cominciano nuovamente ad affollare le spiagge e sono giunte diverse segnalazioni in merito. In particolare la costa è stata letteralmente invasa da una medusa ‘luminosa’, il cui nome scientifico è pelagia noctiluca. Dal nome comune è facile intendere che la medusa in questione ha la capacità di illuminarsi, il che la rende visibile anche di notte. A vederle possono sembrare molto belle, ma in questi giorni ...

