L’attacco di Travaglio a Di Maio come fosse un avversario politico (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella diatriba scoppiata ieri all’interno del Movimento 5 Stelle tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, Marco Travaglio sta con quest’ultimo. E lo manifesta apertamente nel suo editoriale comparso questa mattina sul Fatto Quotidiano, nel quale “bastona” il ministro degli Esteri, colpevole di aver fatto notare un dato incontrovertibile a margine dell’ennesimo flop pentastellato alle Amministrative: “Il nostro elettorato è disorientato e non ben consapevole di quale sia la visione”. Nel suo articolo il direttore del giornale fa una vera e propria operazione di dossieraggio, come quelle spesso portate avanti contro il nemico di sempre, Silvio Berlusconi, elencando tutte le incoerenze di Di Maio. “Disorienta gli elettori scattando come un misirizzi al solo annuncio del voto degli iscritti sui 2 mandati dopo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Nella diatriba scoppiata ieri all’interno del Movimento 5 Stelle tra Luigi Die Giuseppe Conte, Marcosta con quest’ultimo. E lo manifesta apertamente nel suo editoriale comparso questa mattina sul Fatto Quotidiano, nel quale “bastona” il ministro degli Esteri, colpevole di aver fatto notare un dato incontrovertibile a margine dell’ennesimo flop pentastellato alle Amministrative: “Il nostro elettorato è disorientato e non ben consapevole di quale sia la visione”. Nel suo articolo il direttore del giornale fa una vera e propria operazione di dossieraggio,quelle spesso portate avanti contro il nemico di sempre, Silvio Berlusconi, elencando tutte le incoerenze di Di. “Disorienta gli elettori scattandoun misirizzi al solo annuncio del voto degli iscritti sui 2 mandati dopo ...

