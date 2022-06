L’app barese che “ti paga” se liberi un parcheggio (Di venerdì 17 giugno 2022) Avete mai pensato di “condividere” un parcheggio nelle vie di un centro città, magari nelle ore di punta? Dal prossimo 23 giugno sarà possibile grazie a un’applicazione creata da due laureati del Politecnico di Bari che hanno messo in piedi una piattaforma che consentirà agli utenti-guidatori di cercare un posto auto all’aperto, vedere se qualcun altro lo sta per liberare, “matcharsi” e consentire di ridurre i tempi di attesa e i giri a vuoto per le strade alla ricerca di un posto in cui lasciare la propria vettura. Si chiama Upar e ha l’obiettivo non solo di aiutare le persone al volante, ma anche l’ambiente. LEGGI ANCHE > Chat Whatsapp da Android a iPhone: come fare Come si legge dal sito ufficiale delL’applicazione messa a punto dai due quarantenni baresi Daniele Petrilli e Claudio Lavermicocca durante le prime fasi della pandemia, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 giugno 2022) Avete mai pensato di “condividere” unnelle vie di un centro città, magari nelle ore di punta? Dal prossimo 23 giugno sarà possibile grazie a un’applicazione creata da due laureati del Politecnico di Bari che hanno messo in piedi una piattaforma che consentirà agli utenti-guidatori di cercare un posto auto all’aperto, vedere se qualcun altro lo sta per liberare, “matcharsi” e consentire di ridurre i tempi di attesa e i giri a vuoto per le strade alla ricerca di un posto in cui lasciare la propria vettura. Si chiama Upar e ha l’obiettivo non solo di aiutare le persone al volante, ma anche l’ambiente. LEGGI ANCHE > Chat Whatsapp da Android a iPhone: come fare Come si legge dal sito ufficiale dellicazione messa a punto dai due quarantenni baresi Daniele Petrilli e Claudio Lavermicocca durante le prime fasi della pandemia, ...

