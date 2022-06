Inter, Zhang ai dipendenti: 'Non ascoltiamo le speculazioni e torniamo a vincere' (Di venerdì 17 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport riporta un estratto delle parole del presidente Steven Zhang: ' Abbiamo vissuto emozioni uniche vincendo tre trofei, ora tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport riporta un estratto delle parole del presidente Steven: ' Abbiamo vissuto emozioni uniche vincendo tre trofei, ora tappiamoci le orecchie sulleche arrivano ...

Pubblicità

sportmediaset : Zhang: 'Non diamo retta alle speculazioni, avanti assieme per vincere ancora' #inter - SiavoushF : @pap1pap La non chiarezza è una specialità degli Zhang e Suning, l’unica cosa chiara è che venderebbero qualsiasi g… - RovaiEmanuele : RT @VannucciJacopo: E comunque #Moratti 6+Bonus a #Dybala e 15 per il prestito oneroso a #Lukaku li dava in scioltezza accendendosi una sig… - Roberto23186246 : RT @MarcoCH0: C'è gente che pensa davvero che #Zhang stia spendendo più soldi in macchine che nell'Inter. Questi sono davvero malati forti,… - NicoSchira_ : @it_inter Sei un leader Zhang!Stai prendendo tutto dalla colonia Inter!Falli fumare! -