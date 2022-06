Incidente Fabro, morte due ragazze originarie del Lazio: incastrate in A1 tra i Tir. La tragedia delle pallavoliste (Di venerdì 17 giugno 2022) L?appuntamento con una partita di pallavolo alla quale una delle due doveva giocare, ma nessuna di loro ha purtroppo sentito il fischio di inizio del match. Sono rimaste incastrate nelle... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 giugno 2022) L?appuntamento con una partita di pallavolo alla quale unadue doveva giocare, ma nessuna di loro ha purtroppo sentito il fischio di inizio del match. Sono rimastenelle...

