Guerra in Ucraina: i russi hanno catturato un terzo americano. È un ex veterano dei marine (video) (Di venerdì 17 giugno 2022) Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha confermato la scomparsa di un terzo cittadino americano in Ucraina.”Ci sono notizie di un altro americano disperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso”, ha dichiarato Price in conferenza stampa. Il governo Usa ha contattato i parenti dei tre cittadini scomparsi e che si sarebbero recati in Ucraina per arruolarsi nelle forze armate del paese e combattere contro le truppe russe. L’amministrazione Biden non ha invece ancora parlato con il governo russo della scomparsa dei tre, perché non dispone di prove che indichino che i cittadini siano sotto la loro custodia. “Fino ad oggi, non abbiamo ancora sollevato la questione con la Federazione Russa. Se riterremo che tale divulgazione tramite la nostra ambasciata a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha confermato la scomparsa di uncittadinoin.”Ci sono notizie di un altrodisperso. Non posso discutere i dettagli di questo caso”, ha dichiarato Price in conferenza stampa. Il governo Usa ha contattato i parenti dei tre cittadini scomparsi e che si sarebbero recati inper arruolarsi nelle forze armate del paese e combattere contro le truppe russe. L’amministrazione Biden non ha invece ancora parlato con il governo russo della scomparsa dei tre, perché non dispone di prove che indichino che i cittadini siano sotto la loro custodia. “Fino ad oggi, non abbiamo ancora sollevato la questione con la Federazione Russa. Se riterremo che tale divulgazione tramite la nostra ambasciata a ...

