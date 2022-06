Gigi D'Alessio festeggia i 30 anni di carriera a Napoli: «Dalla vita ho avuto più di quello che ho dato» (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 17 giugno, in diretta su Rai1 e su Radio2, Gigi D'Alessio festeggia i suoi 30 anni di carriera in un concerto-evento da Piazza del Plebiscito nella sua Napoli Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 17 giugno, in diretta su Rai1 e su Radio2,D'i suoi 30diin un concerto-evento da Piazza del Plebiscito nella sua

Pubblicità

Ohsimenefrego : RT @leMaleducate: Questa sera in prima serata su Rai 1 Lauro ospite nel programma di Gigi D'Alessio. Don't miss it! ?? #achilleidol #achill… - 26082000ari : RT @PaeseRoma: “UNO COME TE – Trent’anni insieme”: Gigi D’Alessio presenta alla stampa il suo spettacolo - overthinking__8 : RT @SereMara92: I concerti di Gigi D'Alessio e Fedez in tv sí, ma uno con 7 artiste + ospiti per la lotto contro la violenza sulle donne No… - SonoIoOfelia : Oggi sera Laura sarà in il progrhama di Gigi D’Alessio. Nessuno domenticare. - zazoomblog : Gigi D’Alessio tutte le storie d’amore della sua vita dal matrimonio con Carmela Barbato alla giovane fidanzata Den… -