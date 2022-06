Francesco Giorgino | è guerra con la Rai | “In campo i miei legali”

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 17 giugno 2022) Lo storico conduttoreavrebbe fatto causa alla Rai, èaperta: cosa è successo in questi giorni Lo storico giornalista del Tg1sembrerebbe essersi spinto in causeverso la Rai e il telegiornale. Di giorno in giorno emergono sempre più dettagli sulla vicenda che avrebbero spinto il conduttore a far scendere ini propri avvocati.in causa con la Rai (Fonte: Instagram)Tutto è iniziato alcune settimane fa quando la direttrice del TG1 Monica Maggioni ha scelto di perdere delle decisioni in merito al telegiornale del mattino. L’edizione del mattino non stava ottenendo lo share sperato, per questo motivo la direttrice ha deciso di intervenire ...