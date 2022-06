F1, Gp Canada, Hamilton: “Direttiva FIA? Non credo in grandi cambiamenti” (Di venerdì 17 giugno 2022) “La Direttiva della FIA in merito al porpoising? E’ interessante sentire punti di vista diversi, ma è importante che si stia lavorando per liberarsi del problema. Non penso ci sarà un grosso cambiamento di prestazioni, ma magari sbaglio. Bisogna sistemare il problema così da non avere problemi alla schiena in futuro. Montreal? E’ speciale tornare qui ed è bello vedere l’energia in tutta la città. Qui nel 2007 ho ottenuto la prima pole e vittoria, ne ho parlato anche con mio padre. Non vedo l’ora di correre”. Lo ha detto Lewis Hamilton, pilota britannico della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio del Canada di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ladellain merito al porpoising? E’ interessante sentire punti di vista diversi, ma è importante che si stia lavorando per liberarsi del problema. Non penso ci sarà un grosso cambiamento di prestazioni, ma magari sbaglio. Bisogna sistemare il problema così da non avere problemi alla schiena in futuro. Montreal? E’ speciale tornare qui ed è bello vedere l’energia in tutta la città. Qui nel 2007 ho ottenuto la prima pole e vittoria, ne ho parlato anche con mio padre. Non vedo l’ora di correre”. Lo ha detto Lewis, pilota britannico della Mercedes, nella conferenza stampa del Gran Premio deldi Formula 1. SportFace.

