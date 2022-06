Estorsione a padre e figlio | stangato 56enne

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 17 giugno 2022) Da Napoli a Cava de’ Tirreni a scrocco, minacciandogli aveva fatto pagare sia la benzina che il pedaggio E non contento si fece consegnare dietro intimazione la somma di 400 euro dall’anziano e 200 euro dal giovane prima di prendere la via di fuga. Condannato a 5 anni di reclusione Giovanni Albani, nocerino, accusato diaggravata insieme a un’altra persona rimasta ignota. I due si imbatterono in una coppia prima dell’autostrada Napoli/Salerno e con la scusa di avere l’auto in panne si fecero dare un passaggio. Dissero che dovevano arrivare a Salerno e che comunque ogni comune del Salernitano andava bene. Lì, a loro dire, avrebbero chiamato un familiare per farsi venire a prendere. In realtà era una scusa. Infatti, durante il tragitto si scoprì che quel favore era diventato un incubo ...