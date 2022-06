Davide Zanotto ritrovato morto: il cadavere nel laghetto di Camazzole (Di venerdì 17 giugno 2022) Finisce del peggiore dei modi la ricerca di Davide Zanotto, 49 anni, papà di tre figli, sposato con un’insegnante. Di lui si erano perse le tracce da domenica sera, poche ore fa, purtroppo, la drammatica scoperta. Davide, lo avevano riferito i suoi familiari, era uscito di casa domenica in sella alla sua city bike, a Cusinati di Tezze, verso le 20. Da quel momento non avevano più avuto sue notizie. Poche ore fa, la scoperta che chiude le ricerche nel peggiore dei modi. Nella serata del 16 giugno 2022 infatti, Davide è stato ritrovato morto. Il suo cadavere è stato ritrovato a Carmignano di Brenta, nel Padovano: il corpo che affiorava in un laghetto – il Buso della Giaretta Non ci sono dubbi sul fatto che il cadavere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Finisce del peggiore dei modi la ricerca di, 49 anni, papà di tre figli, sposato con un’insegnante. Di lui si erano perse le tracce da domenica sera, poche ore fa, purtroppo, la drammatica scoperta., lo avevano riferito i suoi familiari, era uscito di casa domenica in sella alla sua city bike, a Cusinati di Tezze, verso le 20. Da quel momento non avevano più avuto sue notizie. Poche ore fa, la scoperta che chiude le ricerche nel peggiore dei modi. Nella serata del 16 giugno 2022 infatti,è stato. Il suoè statoa Carmignano di Brenta, nel Padovano: il corpo che affiorava in un– il Buso della Giaretta Non ci sono dubbi sul fatto che il...

Urobertu : RT @11Giuliano: Altra vittima: Davide, padre di 3 figli scomparso da quattro giorni: trovato cadavere in un laghetto. TEZZE SUL BRENTA/CARM… - DottFinocchiaro : RT @11Giuliano: Altra vittima: Davide, padre di 3 figli scomparso da quattro giorni: trovato cadavere in un laghetto. TEZZE SUL BRENTA/CARM… - Marceli91113868 : RT @11Giuliano: Altra vittima: Davide, padre di 3 figli scomparso da quattro giorni: trovato cadavere in un laghetto. TEZZE SUL BRENTA/CARM… - VendutoCorrotto : RT @11Giuliano: Altra vittima: Davide, padre di 3 figli scomparso da quattro giorni: trovato cadavere in un laghetto. TEZZE SUL BRENTA/CARM… - misstalgiesh : RT @11Giuliano: Altra vittima: Davide, padre di 3 figli scomparso da quattro giorni: trovato cadavere in un laghetto. TEZZE SUL BRENTA/CARM… -