Comune di Avellino, via a 82 assunzioni nel triennio (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Ottantadue nuove assunzioni, 42 delle quali entro l’anno, al Comune di Avellino. Dopo l’approvazione da parte della giunta del sindaco Gianluca Festa del bilancio di previsione 2022-2024, che dovrà essere ratificata dal voto del consiglio comunale, il capoluogo irpino incrementerà il personale che negli ultimi otto anni ha perso 350 dipendenti, 150 dei quali negli ultimi due anni per pensionamenti e Quota100. Attualmente sono duecento i dipendenti del Comune di Avellino rispetto ad una pianta organica che ne prevede 330. Nel mese di luglio dovrebbero partire i concorsi per il reclutamento di 42 figure professionali che dovrebbero entrare in servizio entro la fine dell’anno in corso: tramite concorso pubblico verranno reclutati undici istruttori ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ottantadue nuove, 42 delle quali entro l’anno, aldi. Dopo l’approvazione da parte della giunta del sindaco Gianluca Festa del bilancio di previsione 2022-2024, che dovrà essere ratificata dal voto del consiglio comunale, il capoluogo irpino incrementerà il personale che negli ultimi otto anni ha perso 350 dipendenti, 150 dei quali negli ultimi due anni per pensionamenti e Quota100. Attualmente sono duecento i dipendenti deldirispetto ad una pianta organica che ne prevede 330. Nel mese di luglio dovrebbero partire i concorsi per il reclutamento di 42 figure professionali che dovrebbero entrare in servizio entro la fine dell’anno in corso: tramite concorso pubblico verranno reclutati undici istruttori ...

