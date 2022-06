Chi prende il nord prende anche di più. La nuova sfida a tre con FdI (Di venerdì 17 giugno 2022) Seppur con tutti i caveat legati al valore relativo di un voto amministrativo con le elezioni comunali di domenica scorsa, si va delineando nel nord uno scenario inedito, quello di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 giugno 2022) Seppur con tutti i caveat legati al valore relativo di un voto amministrativo con le elezioni comunali di domenica scorsa, si va delineando neluno scenario inedito, quello di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Mov5Stelle : È veramente assurdo che chi percepisce dei redditi importanti, perché è in politica da qualche decennio, si accanis… - borghi_claudio : @ladyonorato @Marcella_IsBack @talitak17197348 @Alexct9 @Pecjosef @dottorbarbieri Eh cara Francesca, l'astensione h… - P4411nn4U : @CottarelliCPI Ma a nome di chi parla Draghi? Perché si prende l impegno della ricostruzione quando noi abbiamo la… - giovann92669360 : RT @MassimoTorino76: A me fa ridere chi si incazza con #belotti invece di incazzarsi con quel pirla che ci prende per il culo da 17 anni?? #… - AndreaFreeulian : @DErricoSergio @HoaraBorselli Infatti chi prende ste decisioni è talmente competente da essere positivo ???? -