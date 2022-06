Calciomercato, sorpasso per Gnonto: lo Zurigo non fa sconti (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è un club in pole position per Gnonto, ma lo Zurigo sa di avere un gran giocatore in casa e non fa sconti Roberto Mancini ha fatto esordire Gnonto contro la Germania, nella partita di Nations League del Dall’Ara, terminata 1-1. L’attaccante dello Zurigo è subentrato nel secondo tempo e ha fornito un assist per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è un club in pole position per, ma losa di avere un gran giocatore in casa e non faRoberto Mancini ha fatto esordirecontro la Germania, nella partita di Nations League del Dall’Ara, terminata 1-1. L’attaccante delloè subentrato nel secondo tempo e ha fornito un assist per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

