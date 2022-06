Beach volley, Mondiali 2022 oggi: orari 17 giugno, programma, tv, streaming, azzurri in gara e avversari (Di venerdì 17 giugno 2022) Giornata piena e spettacolare anche quella odierna dopo la scorpacciata di ieri con gli ottavi di finale. oggi si giocano i quarti dei tornei maschili e femminili dei Mondiali di Roma e si preannunciano incontri davvero emozionanti. E’ una giornata un po’ meno azzurra rispetto alle ultime, quella odierna visto che in campo ci sarà una sola coppia italiana, quella composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi che darà la caccia alla semifinale contro le canadesi Bukovec/Brandie. programma ITALIANI Mondiali Beach volley 2022 oggi Alle 20 l’Italia tifa per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che proveranno a compiere un’impreesa storica contro le canadesi Bukovec/Brandie e a portare per la prima volta una coppia azzurra in semifinale ai ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Giornata piena e spettacolare anche quella odierna dopo la scorpacciata di ieri con gli ottavi di finale.si giocano i quarti dei tornei maschili e femminili deidi Roma e si preannunciano incontri davvero emozionanti. E’ una giornata un po’ meno azzurra rispetto alle ultime, quella odierna visto che in campo ci sarà una sola coppia italiana, quella composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi che darà la caccia alla semifinale contro le canadesi Bukovec/Brandie.ITALIANIAlle 20 l’Italia tifa per Marta Menegatti e Valentina Gottardi che proveranno a compiere un’impreesa storica contro le canadesi Bukovec/Brandie e a portare per la prima volta una coppia azzurra in semifinale ai ...

