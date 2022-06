Barbara D’Urso shock: torna al suo primo amore (Di venerdì 17 giugno 2022) Barbara D’Urso shock, torna al suo primo amore: potrebbe essere arrivata davvero la svolta per la nota conduttrice Mediaset. Rispetto agli scorsi anni, nell’ultima stagione televisiva Barbara D’Urso si è vista stravolgere il suo spazio; chiusi Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice campana si è dovuta ‘accontentare’ dello spazio dato L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 17 giugno 2022)al suo: potrebbe essere arrivata davvero la svolta per la nota conduttrice Mediaset. Rispetto agli scorsi anni, nell’ultima stagione televisivasi è vista stravolgere il suo spazio; chiusi Domenica Live e Live – Non è la, la conduttrice campana si è dovuta ‘accontentare’ dello spazio dato L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - RebeccaChiadini : RT @AmiciDiFascino: Barbara d’Urso torna a teatro dal 31 marzo al 2 aprile 2023, al Celebrazioni di Bologna, come protagonista della commed… - niky40786498 : @HoaraBorselli @Libero_official “A loro piace vivere all’ombra dei maschi” disse quella che ha sposato un calciator… - whazdatdude : Gazprom taglia la fornitura di gas all'Italia del 50%. Trasmissione di Barbara D'Urso si farà al buio. #Gazprom #gas - LadyS2022 : @Pink75739315 Ok mi confesso: io non ho mai seguito le aspiranti Barbara d’urso e in questo momento sto complimenta… -