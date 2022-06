BALLANDO CON LE STELLE: VALERIA MARINI IN PISTA DOPO LA BOCCIATURA A TALE E QUALE? (Di venerdì 17 giugno 2022) DOPO Iva Zanicchi, prima concorrente ufficiale di BALLANDO con le STELLE 2022, vedremo in PISTA un’altra donna famosissima come VALERIA MARINI? L’indiscrezione sta facendo il giro di tutti i corridoi, DOPO la soffiata di Oggi che ha riportato la notizia della probabile presenza della showgirl nella trasmissione di Milly Carlucci, al via a ottobre su Rai1. Già regina del Bagaglino, VALERIA MARINI sarebbe stata bocciata al provino dello show di Carlo Conti, riferisce il settimanale. “In questi giorni ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di TALE e QUALE Show. La showgirl sarda però non sarebbe stata scelta“. Chiusa una porta, si spalancherebbero i portoni di ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 17 giugno 2022)Iva Zanicchi, prima concorrente ufficiale dicon le2022, vedremo inun’altra donna famosissima come? L’indiscrezione sta facendo il giro di tutti i corridoi,la soffiata di Oggi che ha riportato la notizia della probabile presenza della showgirl nella trasmissione di Milly Carlucci, al via a ottobre su Rai1. Già regina del Bagaglino,sarebbe stata bocciata al provino dello show di Carlo Conti, riferisce il settimanale. “In questi giorni ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione diShow. La showgirl sarda però non sarebbe stata scelta“. Chiusa una porta, si spalancherebbero i portoni di ...

