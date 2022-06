Azteca stadio da record: ospiterà Mondiali per terza volta (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo stadio Azteca di Città del Messico sarà il primo stadio a ospitare per tre volte la Coppa del Mondo. Dopo aver ospitato i Mondiali (con relative finali) del 1970 e del 1986, vinti rispettivamente dal Brasile di Pelè e dell’Argentina di Maradona, l’impianto della capitale messicana ospiterà anche l’edizione 2026 della rassegna iridata. Città L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 giugno 2022) Lodi Città del Messico sarà il primoa ospitare per tre volte la Coppa del Mondo. Dopo aver ospitato i(con relative finali) del 1970 e del 1986, vinti rispettivamente dal Brasile di Pelè e dell’Argentina di Maradona, l’impianto della capitale messicanaanche l’edizione 2026 della rassegna iridata. Città L'articolo

Pubblicità

gippu1 : Città del Messico e Guadalajara diventano le prime città al mondo (e l'Azteca di Città del Messico diventa il primo… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Azteca stadio da record: ospiterà Mondiali per terza volta: Lo stadio Azteca di Città del Messico s… - sportface2016 : #Mondiale2026: lo stadio #Azteca ospiterà per la terza volta la competizione più importante del mondo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Azteca stadio da record, da Mundial per tre volte Ha già ospitato le fasi finali delle rassegne nel 1970 e 1986 - freetopix : 52 anni fa la leggendaria semifinale: Italia - Germania. Link dell'articolo in Bio ?? -