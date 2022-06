Alabama, sparatoria in chiesa: un morto (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella chiesa episcopale di San Esteban a Vestavia Hills, nello stato sudorientale americano dell’Alabama. Tre persone sono state colpite all’interno della chiesa, ha riportato a ABC News l’ufficiale del dipartimento di polizia di Vestavia Hills, Shane Ware. “Voglio chiarire che il sospetto coinvolto in questo evento è sotto custodia della polizia e che non siamo a conoscenza di ulteriori minacce”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ di une due feriti il bilancio di unaavvenuta nellaepiscopale di San Esteban a Vestavia Hills, nello stato sudorientale americano dell’. Tre persone sono state colpite all’interno della, ha riportato a ABC News l’ufficiale del dipartimento di polizia di Vestavia Hills, Shane Ware. “Voglio chiarire che il sospetto coinvolto in questo evento è sotto custodia della polizia e che non siamo a conoscenza di ulteriori minacce”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

fisco24_info : Sparatoria davanti a una chiesa in Alabama, due morti: Il fatto è avvenuto a Vestavia Hills, il sospetto esecutore… - infoitestero : Sparatoria in una chiesa in Alabama, almeno due i morti - infoitestero : Due morti durante una sparatoria in una chiesa in Alabama - infoitestero : Sparatoria in un chiesa in Alabama: due morti e un ferito - infoitestero : Usa, sparatoria in una chiesa in Alabama: due morti e un ferito -